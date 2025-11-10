Cuaca Malang Hari Ini, Pagi Sampai Sore Bakal Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (10/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya berawan dan gerimis di seluruh kawasan.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Bantur, Dampit, Gedangan, Pagak, Pagelaran, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, dan Turen. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.