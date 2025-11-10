Cuaca di Surabaya, Pagi-Sore Gerimis dan Hujan Lebat, Malam Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (10/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, dan Wiyung. Kawasan lainnya gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, dan Wiyung. Kawasan lainnya gerimis. Beberapa jam kemudian cerah berawan hingga berangin.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-10 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)