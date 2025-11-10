Cuaca Jawa Timur 10 November 2025, Pagi Hingga Malam Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (10/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan.

Gerimis juga mengguyur Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lumajang, Madiun, Malang, Mojokerto, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Blitar, Jombang, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Lamongan, Magetan, Mojokerto, Ponorogo, Sidoarjo, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Banyuwangi, Jombang, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Magetan, Mojokerto, Ponorogo, Sidoarjo, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya Banyuwangi hujan lebat disertai petir. Gerimis mengguyur Bangkalan, Bondowoso, Jember, Jombang, Ngawi, Pamekasan, Sampang, Situbondo, dan Sumenep gerimis. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 18-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-17 kilometer per jam.