Terpilih Aklamasi, Akhmad Setiadi Janji Cetak SDM Profesional Religius di LDII Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Akhmad Setiadi kembali terpilih sebagai Ketua DPD LDII Surabaya masa bakti 2025–2030. Dia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) X LDII Surabaya di Gedung Serbaguna Sabilurrosyidin, Minggu (10/11).

Setiadi mengantongi tiga amanat penting dari peserta Musda, yakni melakukan regenerasi organisasi, memperkuat konsolidasi hingga tingkat PC/PAC, serta meningkatkan peran sosial LDII di masyarakat.

Dalam sambutannya, Setiadi menyatakan Musda X menjadi momentum memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang profesional religius, sesuai tema kegiatan 'Memperkuat SDM Profesional Religius untuk Membangun Surabaya Hebat'.

“Kami ingin membentuk SDM di lingkungan LDII yang memiliki kemampuan profesional, baik dari sisi hard skill maupun soft skill. Mereka tidak hanya ahli di bidangnya, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan religiusitas yang kuat,” ujar Setiadi.

Dia menyebut keseimbangan antara profesionalisme dan nilai-nilai religius akan melahirkan pribadi unggul yang mampu memberi kontribusi positif bagi masyarakat.

“Hal ini sejalan dengan visi Surabaya Hebat yang humanis, efektif, berakhlak, akuntabel, dan transparan,” katanya.

Setiadi menjelaskan arah program LDII Surabaya meliputi delapan klaster kontribusi pembangunan berkelanjutan, yaitu kebangsaan, dakwah, pendidikan, ekonomi syariah, kesehatan herbal, ketahanan pangan dan lingkungan, teknologi digital, serta energi baru terbarukan.

“Program LDII harus sinkron dengan program Surabaya Kota HEBAT agar bisa berjalan efektif—bukan banyak bicara, tapi hasil nyata,” jelasnya.