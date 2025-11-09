Pokoke Sepedahan Fest Warnai Minggu Pagi Surabaya: Gowes, Musik, dan UMKM Lokal Bersatu

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Minggu pagi di Kota Pahlawan terasa berbeda. Ratusan warga bersepeda sambil menikmati suasana kota dalam gelaran Pokoke Sepedahan Fest, sebuah acara yang memadukan olahraga, musik alternatif, dan dukungan terhadap UMKM lokal, Minggu (9/11).

Dimulai pukul 06.00 WIB dari Taman Lansia Surabaya, para peserta tumpah ruah dengan berbagai jenis sepeda-mulai dari fixie, sepeda lipat, hingga low rider berpenampilan unik.

Dengan rute santai menyusuri sejumlah titik ikonik Surabaya, suasana gowes pagi itu terasa akrab dan penuh semangat kebersamaan.

Setelah garis finis di Kateko Kafe, peserta disambut suasana yang tak kalah meriah.

Para peserta Pokoke Sepedahan Fest saat menikmati musik dari musisi lokal dalam event tersebut. Foto: Source for JPNN

Delapan band lokal lintas genre tampil menghibur para pesepeda: Majid Bersaudara, As One, Madonna Is Murder, Boikot, Destino, Freeball, Strive The Pain, Indahnya Pohon Cemara, dan Plester-X.

Dentuman musik punk, hardcore, hingga hip hop menggema, menghidupkan kembali semangat skena independen Surabaya yang dikenal solid dan penuh energi.