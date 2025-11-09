JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pokoke Sepedahan Fest Warnai Minggu Pagi Surabaya: Gowes, Musik, dan UMKM Lokal Bersatu

Pokoke Sepedahan Fest Warnai Minggu Pagi Surabaya: Gowes, Musik, dan UMKM Lokal Bersatu

Minggu, 09 November 2025 – 19:50 WIB
Pokoke Sepedahan Fest Warnai Minggu Pagi Surabaya: Gowes, Musik, dan UMKM Lokal Bersatu - JPNN.com Jatim
Pokoke Sepedahan Fest bikin Minggu pagi Surabaya makin hidup-gowes bareng, musik punk & hip hop, plus dukungan buat brand lokal. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Minggu pagi di Kota Pahlawan terasa berbeda. Ratusan warga bersepeda sambil menikmati suasana kota dalam gelaran Pokoke Sepedahan Fest, sebuah acara yang memadukan olahraga, musik alternatif, dan dukungan terhadap UMKM lokal, Minggu (9/11).

Dimulai pukul 06.00 WIB dari Taman Lansia Surabaya, para peserta tumpah ruah dengan berbagai jenis sepeda-mulai dari fixie, sepeda lipat, hingga low rider berpenampilan unik.

Dengan rute santai menyusuri sejumlah titik ikonik Surabaya, suasana gowes pagi itu terasa akrab dan penuh semangat kebersamaan.

Baca Juga:

Setelah garis finis di Kateko Kafe, peserta disambut suasana yang tak kalah meriah.

Pokoke Sepedahan Fest Warnai Minggu Pagi Surabaya: Gowes, Musik, dan UMKM Lokal Bersatu

Para peserta Pokoke Sepedahan Fest saat menikmati musik dari musisi lokal dalam event tersebut. Foto: Source for JPNN

Baca Juga:

Delapan band lokal lintas genre tampil menghibur para pesepeda: Majid Bersaudara, As One, Madonna Is Murder, Boikot, Destino, Freeball, Strive The Pain, Indahnya Pohon Cemara, dan Plester-X.

Dentuman musik punk, hardcore, hingga hip hop menggema, menghidupkan kembali semangat skena independen Surabaya yang dikenal solid dan penuh energi.

Pokoke Sepedahan Fest bikin Minggu pagi Surabaya makin hidup-gowes bareng, musik punk & hip hop, plus dukungan buat brand lokal.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Pokoke Sepedahan Fest Event sepeda Surabaya UMKM Musik indie musik lokal Komunitas sepeda Surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU