Diskominfo Jatim Dorong Akselerasi Pemerintahan Digital Lewat Forum di Malang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Diskominfo Jatim) bersama Performa Optima Group menggelar Forum Pemerintah Digital Jawa Timur 2025 di Harris Hotel, Kota Malang pada 6–7 November 2025

Acara bertema Akselerasi Pemerintah Digital dalam Mewujudkan Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara ini diikuti 96 peserta dari Diskominfo kabupaten/kota se-Jatim.

Kepala Diskominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin membuka kegiatan secara daring. Dia mengatakan forum tersebut bertujuan memberi gambaran arah kebijakan pemerintah digital tahun 2025, khususnya di Jawa Timur.

“Kita menyadari fokus pembangunan nasional tahun ini telah bergeser dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital sebagaimana amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029,” ujar Sherlita.

Sherlita mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum ini untuk berdiskusi dan menyusun strategi transformasi digital agar implementasi pemerintahan digital di Jawa Timur berjalan berkelanjutan.

Dalam forum itu Analis Kebijakan Pertama Kemenpan RB Arman Kurniawan menjelaskan terdapat lima program prioritas (PP) dalam agenda pemerintah digital 2025–2029, yakni penguatan tata kelola pemerintah digital, penguatan teknologi digital pemerintahan.

Kemudian pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, transformasi digital layanan publik prioritas, dan penguatan ketersediaan serta pemanfaatan data.

Sementara itu, Peneliti Pemerintah Digital ITS Tony Dwi Susanto menekankan pemerintah digital merupakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi dalam satu ekosistem digital.