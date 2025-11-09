Jatim Raih Nusantaraya Award 2025, Khofifah: Ini Bukti Ekonomi Kreatif Kita Terdepan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Jatim meraih Nusantaraya Award dalam ajang Indonesia Creative Cities Festival (ICCF) 2025 yang digelar di Gedung Malang Creative Center (MCC), Sabtu (8/11).

Penghargaan bergengsi itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum Indonesia Creative Cities Network (ICCN) dan disaksikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pengembangan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

Piala Nusantaraya diterima oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Iwan mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

ICCN memberikan penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas komitmen, dukungan, dan inovasi Pemprov Jatim dalam mengembangkan ekosistem kreatif, khususnya lewat penguatan jejaring komunitas dan sinergi lintas pemangku kepentingan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Jatim No. 10 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

“Alhamdulillah, Jatim berhasil meraih Nusantaraya Award karena komitmen dan inovasi kita dalam membangun ekosistem kreatif,” ujar Khofifah dari Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Khofifah menyebut sektor ekonomi kreatif di Jatim terus menunjukkan pertumbuhan positif. Pada Semester I 2025, investasi di sektor ini mencapai Rp 6,86 triliun, naik 12,83 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp 6,08 triliun.

Sementara itu, nilai ekspor luar negeri sektor ekonomi kreatif Jatim juga melonjak menjadi USD 12.887,01 juta, meningkat 4,27 persen dibanding tahun sebelumnya.