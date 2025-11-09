JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Kabar Terakhir Reno Sebelum Ditemukan Tinggal Kerangka di Gedung Kwitang, Ternyata

Kabar Terakhir Reno Sebelum Ditemukan Tinggal Kerangka di Gedung Kwitang, Ternyata

Minggu, 09 November 2025 – 09:34 WIB
Kabar Terakhir Reno Sebelum Ditemukan Tinggal Kerangka di Gedung Kwitang, Ternyata - JPNN.com Jatim
Jenazah Reno Syahputra Dewo saat tiba di rumah duka kawasan Kampung Malang Utara, Surabaya, Sabtu (8/11) malam. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Di rumah duka di kawasan Kampung Malang Utara, Surabaya, Sabtu (8/11) malam, keluarga masih mencoba memahami rangkaian peristiwa yang membawa Reno Syahputra Dewo pulang dalam keadaan yang tak pernah mereka bayangkan.

Reno, yang sempat dilaporkan hilang sejak akhir Agustus, akhirnya teridentifikasi sebagai salah satu kerangka yang ditemukan hangus di reruntuhan Gedung ACC Kwitang, Jakarta Pusat.

Paman Reno, Jemmy Yunianto, menceritakan kabar terakhir yang diterima keluarga dari pemuda 25 tahun itu. Hanya sebuah permintaan sederhana untuk bertahan hidup.

Baca Juga:

“Tanggal 29 (Agustus) itu, minta transfer uang menurut keterangan ayahnya itu cuma Rp50 ribu sih buat beli makan,” ujar Jemmy.

Setelah itu, Reno tak pernah kembali ke rumah keponakannya di Jakarta.

Jemmy mengingat bagaimana awal kabarnya menghilang, dimulai dari pesan bahwa Reno berada di area demo yang ricuh di kawasan Kwitang.

Baca Juga:

“Jadi, Reno itu kan di Jakarta itu ikut keponakan saya juga.Nah, besoknya belum pulang, besoknya lagi belum pulang. Laporan setelah 2 kali 24 jam, ponakan saya lapor,” tuturnya.

“Laporan kehilangan itu di Polsek Jatinegara kalau enggak salah. Kalau enggak di Jakarta Pusat Karena kan saya di Surabaya posisinya,” tambah Jemmy.

Sebelum dilaporkan hilang saat demonstrasi, Reno sempat minta uang ke ayahnya Rp50 ribu untuk bertahan hidup
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Jenazah Reno Syahputra Dewo Kerangka Kwitang Jakarta temuan kerangka kwitang Reno Syahputra Dewo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU