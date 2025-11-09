Jasad Reno yang Ditemukan dalam Gedung Kwitang Tiba di Rumah Duka Disambut Isak Tangis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga Reno Syahputra Dewo di Jalan Kampung Malang Utara Gang 1 No. 20B, Tegalsari, Surabaya, Sabtu (8/11) malam.

Jenazah Reno, demonstran yang sempat dilaporkan hilang dan kemudian ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di Gedung ACC Kwitang, Jakarta Pusat-tiba di rumah duka sekitar pukul 19.40 WIB.

Begitu ambulans milik Rumah Sakit Polri berhenti di depan rumah, tangis keluarga langsung pecah. Sang ibu tak mampu menahan emosinya dan sempat pingsan ketika petugas menurunkan jenazah putranya.

“Reno, Allahu Akbar, Ya Allah, Reno,” uca sang ibu sembari dipapah keluarganya.

Jenazah kemudian dibawa ke ruang tengah rumah duka, tempat keluarga, kerabat, dan tetangga berkumpul untuk menggelar doa bersama.

Sebelumnya, polisi menemukan dua kerangka manusia di Gedung ACC Kwitang, Jakarta Pusat.

Setelah menjalani tes DNA, identitas keduanya dipastikan sebagai Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo-dua demonstran yang dilaporkan hilang saat aksi ricuh pada akhir Agustus 2025.

Hasil penyelidikan menyebutkan bahwa kedua korban bukan meninggal karena tindak kekerasan, melainkan terjebak di dalam gedung yang terbakar saat kerusuhan berlangsung. (mcr23/jpnn)