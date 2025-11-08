UWKS dan Lentera Nusantara Angkat Kretek dan Keroncong sebagai Simbol Jati Diri Bangsa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) bersama Lembaga Kajian Ekonomi, Budaya, dan Transformasi Sosial Lentera Nusantara sukses menggelar Surabaya Kretekroncong Festival 2025, Jumat (7/11).

Festival ini mengangkat dua elemen khas budaya Indonesia-kretek dan musik keroncong-sebagai simbol kreativitas rakyat dan identitas nasional yang kini menghadapi tantangan besar di tengah arus modernisasi dan tekanan global.

Direktur Lentera Nusantara Irfan Wahyudi menegaskan bahwa kretek dan keroncong sama-sama lahir dari rahim rakyat kecil. Keduanya merupakan wujud konkret daya cipta dan daya juang masyarakat Indonesia yang tumbuh di tengah keterbatasan.

“Kita hidup di masa ketika seluruh aspek kehidupan rakyat beririsan dengan kebijakan dan tekanan global. Kretek dan keroncong adalah representasi jati diri bangsa-lahir dari lorong-lorong kehidupan dan tangan para pekerja,” ujarnya.

Menurut Irfan, warisan budaya seperti kretek dan keroncong kini menghadapi ancaman serius akibat regulasi yang semakin ketat serta perubahan nilai sosial masyarakat.

“Kebijakan ekonomi dan kesehatan publik sering kali tidak memperhitungkan dimensi sosial-budaya yang melekat pada tradisi lokal,” ucapnya.

Di balik sebatang kretek maupun denting alat musik keroncong, tersimpan kisah tentang solidaritas, kerja keras, dan daya cipta rakyat Indonesia.

Irfan menekankan perlunya menemukan titik keseimbangan antara pengendalian dan pelestarian, antara regulasi dan keberlanjutan ekonomi rakyat.