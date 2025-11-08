Pemesanan Tiket Kereta Api di Daop 8 untuk Perjalanan 1 Desember Telah Dibuka Bertahap

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya mengumumkan pembelian tiket kereta api untuk keberangkatan 1 Desember 2025 telah dibuka.

Sebelumnya pemesanan tiket untuk keberangkatan Desember 2025 belum dapat dilakukan karena adanya penyesuaian pola perjalanan dan jadwal perjalanan kereta api yang mulai berlaku pada tanggal tersebut.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif mengatakan kini pelanggan sudah dapat melakukan pemesanan tiket seiring dengan pembaruan sistem dan penerapan pola operasi baru di seluruh wilayah operasional KAI.

“Pembukaan pemesanan tiket secara bertahap ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam merencanakan perjalanan mereka lebih awal, sekaligus memastikan transisi ke jadwal dan pola perjalanan baru berjalan dengan lancar,” ujar Luqman.

Luqman menjelaskan penyesuaian jadwal dan pola perjalanan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI dalam meningkatkan keselamatan, efisiensi operasional, dan kenyamanan pelanggan.

"Melalui langkah ini, KAI memastikan layanan transportasi perkeretaapian semakin andal, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang,” katanya.

“KAI terus berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Keselamatan dan kenyamanan tetap menjadi prioritas utama kami dalam setiap perjalanan,” imbuh dia.

Luqman mengatakan pelanggan kini dapat melakukan pembelian tiket melalui berbagai kanal resmi KAI, yaitu aplikasi Access by KAI, situs web booking.kai.id, Call Center 121, serta mitra penjualan resmi KAI.