Pemkot Surabaya Larang Penjualan Mihol di Medsos, Influencer Jangan Terima Promosi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan kembali bahwa penjualan dan promosi minuman beralkohol (mihol) melalui media sosial adalah tindakan yang melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023.

Karena itu, para influencer dan kreator konten diimbau tidak menerima tawaran endorse atau kerja sama promosi produk beralkohol.

Kepala Dinkopumdag Kota Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan bahwa seluruh bentuk iklan mihol, termasuk yang dilakukan secara digital dilarang keras.

Baca Juga: Ratusan Mihol Tanpa Izin Disita Satpol PP dari 9 Toko di Surabaya

Larangan tersebut tercantum dalam Pasal 69 Ayat 9 yang mengatur batasan ketat terkait perdagangan minuman beralkohol.

“Perusahaan yang memperdagangkan mihol tidak boleh beriklan dalam bentuk apa pun, termasuk melalui media sosial. Influencer juga kami ingatkan agar tidak menerima promosi yang melanggar aturan,” tutur Febrina, Jumat (7/11).

Dia menjelaskan banyak pengusaha yang memanfaatkan platform digital untuk memasarkan mihol secara terselubung, termasuk lewat konten kreator.

Padahal, promosi seperti itu tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi mengarahkan konsumen di bawah usia 21 tahun untuk membeli minuman beralkohol.

Dalam upaya memperketat pengawasan, Pemkot Surabaya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) untuk menindak konten-konten yang mempromosikan mihol.