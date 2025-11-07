FIKOM UC Gelar Ciputra PR Award 2025, Apresiasi PR Sekolah Adaptif di Era Digital

JPNN.com

Jumat, 07 November 2025 – 21:47 WIB
FIKOM UC mendorong PR sekolah berinovasi di era digital lewat gelaran Ciputra PR Award 2025. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Media (FIKOM) Universitas Ciputra (UC) Surabaya menggelar Ciputra PR Award 2025, ajang penghargaan bagi para praktisi public relations (PR) sekolah yang sukses membangun citra dan reputasi lewat strategi komunikasi digital kreatif dan berdampak.

Acara berlangsung di Dian Auditorium UC Surabaya, Jumat (7/11), dihadiri perwakilan sekolah mitra, akademisi, dan praktisi komunikasi.

Dekan FIKOM UC Dr Cosmas Gatot Haryono mengatakan penghargaan ini berangkat dari fenomena sosial terkini, di mana masyarakat semakin kritis dalam memilih sekolah bagi anak-anak mereka.

“Pertimbangan masyarakat sekarang bukan hanya jarak, tetapi juga reputasi, sistem pembelajaran, dan keunggulan kompetitif sekolah. Di sinilah peran penting PR sekolah, terutama dalam mengelola strategi komunikasi digital yang efektif,” ujarnya.

Menurutnya, kemampuan sekolah berkomunikasi di ranah digital menjadi kunci penting dalam menjawab kebutuhan publik dan membangun kepercayaan masyarakat. Melalui ajang ini, FIKOM UC memberikan apresiasi sekaligus dukungan bagi pengembangan kapasitas PR sekolah mitra di Jawa Timur.

Ciputra PR Award 2025 menghadirkan tujuh kategori penghargaan yang menilai efektivitas dan kreativitas kampanye komunikasi sekolah di berbagai platform media sosial populer.

Cosmas menjelaskan kampanye yang dinilai tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga relevan secara sosial dan edukatif, terutama yang mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) serta promosi sekolah berbasis kepercayaan publik.

“Para pemenang juga mendapat uang pembinaan sebagai bentuk dukungan agar terus mengembangkan program digital PR mereka,” katanya.

