KDMP di Jatim Diapresiasi, Pengamat Ungkap Peran Vital Khofifah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa kembali menorehkan prestasi membanggakan. Jatim meraih Anugerah Program Ekonomi Terpuji dalam kategori Penguatan Ekonomi Desa melalui Koperasi Merah Putih pada ajang detikJatim Awards 2025.

Penghargaan bergengsi tersebut diberikan atas keberhasilan Khofifah memperkuat ekonomi perdesaan melalui pembentukan 100 persen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes MP) yang kini telah berdiri di 8.494 desa dan kelurahan di seluruh Jawa Timur.

Pengamat politik Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) Baihaki Sirajt menilai Jatim saat ini menjadi provinsi yang paling all out mendukung program-program unggulan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya melihat di bawah kepemimpinan Khofifah, Jatim sangat linier mendukung dan mensukseskan program-program andalan Prabowo, di samping juga memiliki program unggulan sendiri. Jadi Khofifah sangat komitmen menjalankan semua program pemerintah pusat,” kata Baihaki, Jumat (7/11).

Menurut Baihaki, komitmen tersebut tampak dari pesatnya perkembangan Koperasi Desa Merah Putih yang kini tidak hanya memiliki badan hukum, tetapi juga sudah beroperasi dengan omzet cukup baik.

“Saya lihat progres Kopdes Merah Putih di Jatim berjalan di luar dugaan. Sudah lebih dari 200 Kopdes beroperasi dengan omzet yang bagus, padahal masih baru terbentuk,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga dinilai aktif melakukan pendampingan, termasuk pelatihan pengurus dan fasilitasi pembuatan badan hukum koperasi.

“Kalau tidak ada perhatian dari Pemprov Jatim, saya kira Kopdes Merah Putih tidak akan secepat ini berjalan baik,” tambah Baihaki.