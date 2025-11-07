PRUHeritage Syariah Essential Plan Tawarkan Asuransi Proteksi hingga 150 Persen

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Prudential Sharia Life Assurance meluncurkan PRUHeritage Syariah Essential Plan di Surabaya, Jumat (7/11). Produk perlindungan jiwa berbasis syariah dengan booster proteksi yang dapat meningkatkan nilai santunan asuransi hingga 150 persen tanpa kenaikan kontribusi.

Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah Vivin Arbianti Gautama mengatakan, produk ini dirancang untuk membantu keluarga Indonesia menyiapkan warisan finansial jangka panjang dengan tagline #KadoUntukNanti.

Dia menyampaikan kehadiran PRUHeritage Syariah Essential Plan menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tekanan inflasi dan kenaikan biaya hidup yang terus meningkat.

Berdasar data Badan Pusat Statistik 2025, meski rata-rata inflasi nasional lima tahun terakhir relatif stabil di kisaran 1,5–3,5 persen, tetapi kenyataannya kata dia, biaya hidup naik lebih cepat.

Kenaikan biaya pendidikan mencapai 10–15 persen per tahun, sedangkan harga properti melonjak hingga 8,6 persen dalam empat tahun terakhir.

Di Surabaya sendiri, biaya hidup termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia. Pengeluaran rumah tangga per kapita tahun 2024 mencapai Rp2,6 juta per bulan, meningkat 36 persen dari tahun 2017 yang sebelumnya Rp1,9 juta per bulan.

"PRUHeritage Syariah Essential Plan kami hadirkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan finansial keluarga sekaligus membantu menyiapkan warisan yang bernilai dan penuh keberkahan bagi generasi penerus," ujarnya.

Vivin menambahkan masyarakat kini membutuhkan perlindungan yang tidak hanya berlaku seumur hidup, tetapi juga memiliki nilai yang meningkat agar mampu mengimbangi dampak inflasi.