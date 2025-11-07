Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut Pagi-Sore

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (7/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Siangnya Klojen, Lowokwaru, dan Sukun diguyur hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan.

Sore dan malamnya berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian diguyur gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Ampelgading, Dau, Jabung, Karangploso, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Tirtoyudo, Tumpang, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Pujon. Kawasan lainnya berawan.