Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Hingga Sore Kawasan Berikut Bakal Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (7/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Karang Pilang, Wiyung. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Siangnya gerimis mengguyur Pakal. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Benowo, Pakal, Sambikerep, dan Tandes. Kawasan lainnya cerah berawan.

Malamnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-10 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)