Cuaca Jawa Timur 7 November 2025, Pagi-Malam Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (7/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bondowoso, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Lumajang, Magetan, Malang, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Lamongan, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, Sampang, Sidoarjo, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Lamongan dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)