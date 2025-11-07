Atap Gardu Tertabrak Truk, Gerbang Tol Banyu Urip Ditutup Sementara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Atap gardu di Gerbang Tol (GT) Banyu Urip, Ruas Tol Surabaya–Gempol, rusak setelah tertabrak bak sebuah truk tronton pada Kamis (6/11) sekitar pukul 19.00 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Senior Manager Representative Office 3 Ruas Tol Surabaya–Gempol Agus Susilo mengatakan setelah menerima laporan, petugas Mobile Customer Service segera melakukan evakuasi dan pengamanan area.

“Insiden ini terjadi akibat atap plaza gardu GT Banyu Urip tertabrak oleh bak kendaraan truk tronton,” kata Susilo.

Akibat kejadian tersebut, atap plaza gardu GT Banyu Urip mengalami kerusakan sehingga untuk sementara dilakukan penutupan demi keselamatan pengguna jalan dan petugas.

Saat ini, tim PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) bersama pihak terkait tengah melakukan pemeriksaan struktur serta penanganan lanjutan untuk percepatan normalisasi gerbang tol.

JTT menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulka akibat kejadian ini.

“Pengguna jalan untuk sementara waktu dapat menggunakan gerbang tol terdekat sebagai alternatif perjalanan, serta tetap berhati-hati terutama saat berkendara dalam kondisi hujan,” jelasnya.

Dia menyampaikan Informasi lalu lintas di jalan tol Jasa Marga Group dapat diakses melalui One Call Center 24 jam di 14080 atau aplikasi Travoy 4.5. (mcr23/jpnn)