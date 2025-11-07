Libur Nataru 2025, Wisatawan Bisa Nikmati Pesona Gili Iyang Hingga Kraton Sumenep

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, Pemerintah Kabupaten Sumenep mengajak masyarakat untuk menikmati berbagai destinasi wisata unggulan di ujung timur Pulau Madura.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, momentum akhir tahun menjadi saat tepat bagi wisatawan untuk menjelajahi keindahan alam, budaya, dan keramahan masyarakat Sumenep.

“Sumenep memiliki beragam destinasi wisata yang siap menyambut wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah. Mulai dari wisata bahari, religi, sejarah, hingga seni dan budaya. Kami mengajak masyarakat menjadikan Sumenep sebagai pilihan utama berlibur di akhir tahun ini,” ujar Fauzi, Rabu (6/11).

Menurut Bupati Fauzi, akses menuju Sumenep kini semakin mudah dengan kembali beroperasinya moda transportasi udara di Bandara Trunojoyo. Rute penerbangan Surabaya–Sumenep telah aktif kembali, sehingga wisatawan tak perlu menempuh perjalanan darat panjang.

“Dengan dibukanya kembali penerbangan, wisatawan bisa langsung terbang ke Sumenep dan menikmati berbagai destinasi tanpa hambatan. Ini kabar baik bagi dunia pariwisata dan perekonomian masyarakat,” katanya.

Beberapa destinasi unggulan yang bisa dikunjungi di antaranya Gili Iyang, pulau dengan kadar oksigen terbaik kedua di dunia; Kraton Sumenep dan Masjid Jamik, ikon sejarah dan religi yang merekam kejayaan masa lalu; serta puluhan objek wisata lain di wilayah kepulauan.