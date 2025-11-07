JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Libur Nataru 2025, Wisatawan Bisa Nikmati Pesona Gili Iyang Hingga Kraton Sumenep

Libur Nataru 2025, Wisatawan Bisa Nikmati Pesona Gili Iyang Hingga Kraton Sumenep

Jumat, 07 November 2025 – 07:02 WIB
Libur Nataru 2025, Wisatawan Bisa Nikmati Pesona Gili Iyang Hingga Kraton Sumenep - JPNN.com Jatim
Pemandangan Pulau Gili Iyang di Sumenep yang menjadi destinasi favorit wisatawan lokal dan mancanegara. Foto: Dok. Pemkab Sumenep.

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, Pemerintah Kabupaten Sumenep mengajak masyarakat untuk menikmati berbagai destinasi wisata unggulan di ujung timur Pulau Madura.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, momentum akhir tahun menjadi saat tepat bagi wisatawan untuk menjelajahi keindahan alam, budaya, dan keramahan masyarakat Sumenep.

“Sumenep memiliki beragam destinasi wisata yang siap menyambut wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah. Mulai dari wisata bahari, religi, sejarah, hingga seni dan budaya. Kami mengajak masyarakat menjadikan Sumenep sebagai pilihan utama berlibur di akhir tahun ini,” ujar Fauzi, Rabu (6/11).

Baca Juga:

Menurut Bupati Fauzi, akses menuju Sumenep kini semakin mudah dengan kembali beroperasinya moda transportasi udara di Bandara Trunojoyo. Rute penerbangan Surabaya–Sumenep telah aktif kembali, sehingga wisatawan tak perlu menempuh perjalanan darat panjang.

“Dengan dibukanya kembali penerbangan, wisatawan bisa langsung terbang ke Sumenep dan menikmati berbagai destinasi tanpa hambatan. Ini kabar baik bagi dunia pariwisata dan perekonomian masyarakat,” katanya.

Libur Nataru 2025, Wisatawan Bisa Nikmati Pesona Gili Iyang Hingga Kraton Sumenep

Baca Juga:

Lonceng Kraton Sumenep sebagai destinasi wisata sejarah di wilayah Madura Timur. Foto: Source for JPNN

Beberapa destinasi unggulan yang bisa dikunjungi di antaranya Gili Iyang, pulau dengan kadar oksigen terbaik kedua di dunia; Kraton Sumenep dan Masjid Jamik, ikon sejarah dan religi yang merekam kejayaan masa lalu; serta puluhan objek wisata lain di wilayah kepulauan.

Pemkab Sumenep mengajak wisatawan berlibur ke berbagai destinasi unggulan seperti Gili Iyang, Kraton Sumenep, dan Masjid Jamik
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Libur Nataru 2025 wisata Sumenep pemkab sumenep gili iyang kraton sumenep masjid jamik

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU