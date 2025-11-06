Surabaya Hadirkan Nuansa Liburan Baru Lewat Holiday Super Sale Sepanjang Desember

JPNN.com

Kamis, 06 November 2025 – 19:07 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menjelang libur akhir tahun, Kota Surabaya bersiap menyuguhkan pengalaman liburan berbeda untuk warganya dan para pendatang.

Sepanjang bulan Desember 2025, kota ini akan diramaikan oleh Surabaya Holiday Super Sale (SHSS), sebuah program diskon besar-besaran yang digagas Pemerintah Kota Surabaya untuk menghidupkan suasana wisata akhir tahun.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut SHSS sebagai cara kota ini menyambut para wisatawan dengan layanan terbaik.

Baginya, pelayanan yang ramah dan memuaskan adalah identitas utama Surabaya.

“Bagaimana merasakan pariwisata di Surabaya sekaligus mendapatkan pelayanan yang paling bagus. Surabaya itu servicenya menjadi yang utama,” kata Eri, Kamis (6/11).

Sepanjang Desember, hampir seluruh sektor di Surabaya akan ikut serta memberikan promo. Mulai dari restoran, kafe, UMKM, hingga sentra kuliner khas Surabaya.

Seluruh hotel di Surabaya pun berpartisipasi, menawarkan potongan harga termasuk kamar ramah anak. Pusat perbelanjaan, mal, hingga destinasi wisata juga tak ketinggalan menghadirkan berbagai diskon menarik.

“Pokoknya datang dan nikmati promonya. Belanja dapat diskon, tempat wisata ada diskon, bahkan mau tidur di hotel juga bisa mendapatkan potongan harga,” jelasnya.

Sambut akhir tahun 2025, Kota Surabaya hadirkan berbagai diskon untuk tarik wisatawan.
