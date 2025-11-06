Cari Kroto di Hutan, Warga Madiun Dikagetkan dengan Temuan Kerangka Manusia

jatim.jpnn.com, MADIUN - Upaya seorang warga mencari kroto untuk pakan burung berubah menjadi penemuan mengejutkan di wilayah hutan Kabupaten Madiun.

Agus Samion warga Dusun Bribis, Desa Nglanduk, Kecamatan Wungu, secara tidak sengaja menemukan kerangka manusia pada Kamis (6/11) pagi.

Penemuan itu terjadi di kawasan hutan Petak 202A RPH Bludru, BKPH Mojorayung, Perhutani KPH Madiun. Agus mengaku awalnya hanya berjalan seperti biasa saat mencari kroto, hingga kakinya tersandung sesuatu yang tak ia duga.

“Saya cari kroto buat pakan burung kira kira jam 06.00 WIB. Tiba tiba tersandung, saya cek ternyata tersandung kena tulang tengkrokak,” ujar Agus.

Merasa aneh, dia kemudian memeriksa area sekitar dan menemukan lebih banyak bagian tulang.

“Tulangnyan tidak lengkap, sudah berserakan ke mana mana. Setelah itu saya laporkan ke pihak kepolisian,” jelasnya.

“Cuma tulang saja. Tidak ada pakaian yang menempel atau di lokasi sekitar. Kondisinya sudah tidak lengkap,” kata Agus.

Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti Polsek Wungu, SPKT, dan Tim Inafis Polres Madiun yang datang ke lokasi untuk melakukan identifikasi awal. Dari hasil pengecekan, polisi menemukan sejumlah petunjuk tambahan.