Unusa Catat Sejarah Baru, Tembus QS Asia University Rankings 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) menembus QS Asia University Rankings 2026 sebagai pendatang baru dengan posisi 1201–1300 di Asia.

Capaian ini menjadikan Unusa sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) yang masuk dalam dua pemeringkatan dunia bergengsi sekaligus, yakni SIR dan QS Ranking.

QS Ranking sendiri dikenal sebagai salah satu dari tiga sistem pemeringkatan universitas paling berpengaruh di dunia, bersama Times Higher Education (THE) dan Academic Ranking of World Universities (ARWU) atau Shanghai Ranking.

Sebelumnya Unesa juga telah tercatat di tiga pemeringkatan global bergengsi, yakni Webometrics, Scimago Institutions Rankings (SIR), dan Times Higher Education (THE) Impact Rankings.

Rektor Unusa, Prof. Dr. Ir. Tri Yogi Yuwono mengungkapkan masuknya Unusa ke dalam QS Ranking adalah langkah besar bagi perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di tingkat global.

“Ini membuktikan bahwa kampus yang berlandaskan nilai Ahlussunnah wal Jama’ah mampu bersaing secara internasional dengan kualitas akademik yang diakui dunia,” ujar Tri Yogi, Kamis (6/11).

Sebagai informasi, QS (Quacquarelli Symonds) merupakan lembaga asal Inggris yang secara rutin menerbitkan pemeringkatan universitas dunia berdasarkan reputasi akademik, kualitas riset, serta daya saing global.

Versi regionalnya, QS Asia University Rankings, menjadi wadah bagi perguruan tinggi di kawasan Asia untuk menunjukkan kiprahnya di tingkat internasional.