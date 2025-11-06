Spigen Rilis Case iPhone 17 Series, Gabungkan Proteksi Militer & Gaya Premium

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Brand aksesori gadget premium Spigen kembali menegaskan keseriusannya di pasar Indonesia dengan meluncurkan lini case terbaru untuk iPhone 17 Series.

Melalui kampanye bertajuk “Spigen Dominate iPhone 17”, Spigen ingin menegaskan posisinya sebagai pelindung gadget paling andal dan stylish untuk perangkat terbaru Apple.

“Spigen selalu berupaya menghadirkan produk yang tidak hanya melindungi, tetapi juga mempercantik tampilan perangkat. Fokus kami adalah proteksi dan estetika yang seimbang,” ujar Manager Brand Spigen Indonesia Badar, Kamis (6/11).

Dalam peluncuran ini, Spigen memperkenalkan tiga varian utama untuk iPhone 17 Series, yaitu Spigen Ultra Hybrid T MagFit-Menawarkan kejernihan maksimal dan proteksi total dengan Air Cushion Technology serta kompatibilitas penuh dengan aksesori MagSafe.

Spigen Enzo Aramid T MagSafe-Case eksklusif berbahan serat Aramid asli yang ringan, kuat, dan berkelas, menjadi simbol kemewahan di lini Flagship Case Collection Spigen.

Kemudian Spigen Ultra Hybrid Zero One-Mengusung desain futuristik bertema 'mesin' yang menampilkan ilustrasi internal iPhone, cocok bagi pengguna muda yang ingin tampil beda.

Ketiga seri tersebut hadir untuk iPhone 17, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max dengan presisi tinggi, menjaga fungsi tombol, port, dan kamera tetap optimal tanpa mengorbankan perlindungan.

Seluruh produk Spigen telah lulus uji ketahanan berstandar militer (Military Grade Drop Test Certified) dan dilengkapi teknologi perlindungan khas Spigen. Selain kuat, case Spigen juga ringan dan ergonomis, sehingga nyaman digunakan sepanjang hari.