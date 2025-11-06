Kecelakaan Mobil di Surabaya, VW Scirocco GTS Terguling Tiga Kali

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah mobil sport Volkswagen (VW) Golf GTI Scirocco GTS bernomor polisi B 2185 BB mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kertajaya Indah Nomor 130, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Rabu (5/11) malam.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 20.30 WIB. Mobil yang dikemudikan Galdino Aditya Nugraha warga Jalan Cemara III, Semarang, melaju dari arah timur ke barat.

Diduga ban mobil selip hingga menabrak batu dan trotoar, lalu terguling tiga kali di badan jalan. Beruntung, pengemudi selamat dari maut meski mobil mengalami kerusakan parah di bagian depan dan sisi kanan.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya, Wasis Sutikno, membenarkan kejadian tersebut.

“Kami menerima laporan dari BPBD [Badan Penanggulangan Bencana Daerah] sekitar pukul 20.31 WIB. Tim segera berangkat ke lokasi dan tiba lima menit kemudian untuk melakukan evakuasi,” kata Wasis, Kamis (6/11).

Menurutnya, satu unit Heavy Duty Rescue (HDR) Team diterjunkan untuk menangani kecelakaan tersebut. Petugas berkoordinasi dengan BPBD Kota Surabaya dan Posko Terpadu Timur guna memastikan proses evakuasi berjalan aman.

“Proses evakuasi berjalan lancar dan situasi dinyatakan kondusif pada pukul 21.11 WIB. Kendaraan yang terguling berhasil kami amankan agar tidak mengganggu arus lalu lintas,” jelasnya.

Wasis juga mengimbau pengguna jalan agar lebih berhati-hati, terutama di jalur cepat dengan kondisi permukaan jalan licin setelah hujan.