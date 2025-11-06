Blibli Perkuat Kepercayaan Warga Surabaya, Beli Smartphone Online 2 Jam Sampai

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Surabaya dikenal sebagai kota yang berani, lugas, dan apa adanya, tetapi urusan beli smartphone online, banyak Arek Suroboyo yang masih berpikir dua kali. Mulai dari takut barang palsu, khawatir kalau rusak ribet klaimnya, sampai cemas barang gak sampai tepat waktu.

Menurut survei internal Blibli, tiga dari lima keluhan utama pelanggan di Surabaya soal belanja online masih berkaitan dengan kendala pengiriman. Semua kekhawatiran itu nyata-dan kini Blibli hadir menjawabnya dengan fakta, bukan janji.

Berdasarkan data Nielsen Q2 2025, tren belanja online di kawasan Greater Surabaya meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Lebih dari 60 persen pengguna internet berusia 20–34 tahun kini aktif berbelanja online, bahkan rata-rata dua kali dalam seminggu.

Namun, sebagian besar transaksi masih didominasi kategori fashion, perlengkapan rumah tangga, dan personal care. Kategori gadget, meski belum mendominasi, kini menunjukkan potensi besar asal bisa membangun rasa percaya.

Head of Smartphone Category Blibli Christian Ng mengatakan Surabaya adalah salah satu kota dengan pertumbuhan belanja online tertinggi di Indonesia, tetapi untuk kategori smartphone, kepercayaan masih menjadi faktor utama.

Karena itu, setiap pembelian smartphone di Blibli #NoBlablaDiBlibli-dikirim cepat, dilindungi penuh, bisa retur tanpa alasan, dan dijamin 100 persen ORI.

"Arek Suroboyo enggak suka nunggu lama-dan Blibli tahu itu. Makanya, setiap pesanan smartphone bisa dikirim dengan layanan dua jam sampai. Kalau lewat dari itu, ongkos kirim dikembalikan, sesuai syarat dan ketentuan," ucap Christian, Kamis (6/11).

Christian menyebut setiap pengiriman dilakukan oleh Blibli dilakukan dengan sistem pelacakan real-time, kemasan aman, dan dukungan logistik internal agar barang pasti sampai tepat waktu dan dalam kondisi terbaik.