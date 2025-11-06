Gegara Salah Paham Penangkapan Nelayan, Warga Bakar Waterpark di Kangean

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Aksi pembakaran terjadi di kawasan waterpark Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada Selasa (4/11) malam. Insiden itu dipicu kesalahpahaman warga terkait kabar penangkapan sejumlah nelayan oleh aparat keamanan.

Sebelum insiden, massa lebih dulu mendatangi Mapolsek Kangean untuk meminta klarifikasi soal informasi penangkapan para nelayan yang disebut sebagai provokator aksi pengusiran kapal induk milik KEI, perusahaan yang tengah melakukan uji seismik di perairan Kangean.

Tidak puas dengan penjelasan polisi, massa kemudian bergerak menuju lokasi waterpark yang berjarak sekitar 900 meter dari Mapolsek dan membakar sejumlah bagian di area depan lokasi tersebut.

Kapolres Sumenep AKBP Rivanda menegaskan bahwa kabar penangkapan para nelayan tidak sepenuhnya benar. Menurutnya, aparat hanya mengamankan beberapa warga untuk dimintai keterangan, bukan menahan.

Memang ada masyarakat yang diamankan, tetapi bukan ditangkap atau ditahan. Mereka hanya diminta klarifikasi dan kemudian dikembalikan setelah diberi pemahaman agar tidak berbuat anarkis,” kata Rivanda, Rabu (5/11).

Dia memastikan yang dibakar adalah waterpark, bukan kantor polisi.

“Yang dibakar itu waterpark, bukan Polsek. Saya lihat sendiri ada kayu dan baliho di depan area waterpark yang sempat dibakar,” ujarnya.

Situasi sempat memanas sekitar pukul 21.00 WIB, namun berhasil dikendalikan lewat pendekatan persuasif.