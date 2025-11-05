JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Sebulan Kasus Ambruknya Ponpes Al Khoziny, Polisi Tak Kunjung Tetapkan Tersangka

Sebulan Kasus Ambruknya Ponpes Al Khoziny, Polisi Tak Kunjung Tetapkan Tersangka

Rabu, 05 November 2025 – 22:40 WIB
Sebulan Kasus Ambruknya Ponpes Al Khoziny, Polisi Tak Kunjung Tetapkan Tersangka - JPNN.com Jatim
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo setelah sebulan berlalu.

Bangunan tiga lantai termasuk musala di asrama putra Ponpes Al Khoziny Sidoarjo ambruk pada Senin (29/10) saat santri melaksanakan salat Ashar.

Kejadian non alam itu menyebabkan 63 santri meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.

Baca Juga:

Kasus ini tengah ditangani oleh tik gabungan dari  Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Jatim. Namun, hingga satu bulan berlalal belum ada penetapan tersangka.

“Nanti kami sampaikan. Saat ini belum bisa kami sampaikan,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast pada Rabu (5/11).

Jules juga tidak menyampaikan berapa saksi yang sudah diperiksa hingga saat ini. Namun, dia hanya memastikan proses penyidikan tersebut masih berlangsung.

Baca Juga:

“Pemeriksaan saksinya masih berjalan, nanti kami sampaikan untuk kegiatan berikutnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Jatim menyebut bahwa ada 17 saksi yang akan diperiksa. Tidak disebutkan saksi tersebut dari pihak mana saja.

Polisi belum tetapkan tersangka kasus ambruknya Ponpes Al Khoziny setelah satu bulan berlalu
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Polda Jatim ponpes al Khoziny tersangka Ponpes Al Khoziny penyidikan kasus ponpes al khoziny

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU