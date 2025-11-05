Sebulan Kasus Ambruknya Ponpes Al Khoziny, Polisi Tak Kunjung Tetapkan Tersangka

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo setelah sebulan berlalu.

Bangunan tiga lantai termasuk musala di asrama putra Ponpes Al Khoziny Sidoarjo ambruk pada Senin (29/10) saat santri melaksanakan salat Ashar.

Kejadian non alam itu menyebabkan 63 santri meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.

Kasus ini tengah ditangani oleh tik gabungan dari Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Jatim. Namun, hingga satu bulan berlalal belum ada penetapan tersangka.

“Nanti kami sampaikan. Saat ini belum bisa kami sampaikan,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast pada Rabu (5/11).

Jules juga tidak menyampaikan berapa saksi yang sudah diperiksa hingga saat ini. Namun, dia hanya memastikan proses penyidikan tersebut masih berlangsung.

“Pemeriksaan saksinya masih berjalan, nanti kami sampaikan untuk kegiatan berikutnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Jatim menyebut bahwa ada 17 saksi yang akan diperiksa. Tidak disebutkan saksi tersebut dari pihak mana saja.