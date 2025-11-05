ADARA Attire, Butik Gaun di Surabaya Hadirkan Gaya Elegan dengan Harga Terjangkau

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebagai salah satu butik busana pesta dan pengantin terlengkap di Kota Surabaya, ADARA Attire hadir memberikan solusi terbaik bagi pelanggan yang ingin tampil memukau di momen istimewa.

Berlokasi di Jalan Dukuh Kupang Barat II No 26 Surabaya, butik ini menawarkan layanan penyewaan gaun premium untuk berbagai acara-mulai dari pesta, wisuda, hingga pernikahan adat maupun modern.

Owner ADARA Attire Amilatun Nasibah mengatakan butik ini berdiri sejak tahun 2020 dengan tujuan menjawab kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda, akan busana elegan yang stylish, nyaman, dan tetap terjangkau.

“ADARA Attire hadir bukan hanya menawarkan koleksi busana terlengkap, tetapi juga memberikan layanan custom design bagi pelanggan yang ingin tampil berbeda. Layanan ini kami sebut Sewa Perdana,” ujar Amil, Rabu (5/11).

Untuk koleksi custom, ADARA Attire bekerja sama dengan sejumlah desainer ternama, seperti Asky Febrianti, Anji Asmara, hingga Faith of Bride. Kolaborasi ini memastikan setiap busana tampil eksklusif dan berkualitas tinggi.

Menurut Amil, koleksi paling diminati pelanggan adalah busana pengantin dan gaun wisuda. Untuk busana pengantin, ADARA Attire banyak menyediakan kebaya dan gaun adat Indonesia, namun juga memiliki pilihan modern dengan sentuhan gaya barat.

“Mayoritas pelanggan kami di Surabaya masih menyukai konsep tradisional, terutama kebaya, tapi kami juga menyediakan gaun modern yang elegan untuk pelanggan yang ingin tampil berbeda,” jelasnya.

ADARA Attire dikenal karena koleksinya yang beragam, baik dari sisi warna, model, maupun ukuran, sehingga bisa menyesuaikan berbagai kebutuhan dan karakter pelanggan. Meski menampilkan koleksi mewah, harga sewa yang ditawarkan tetap terjangkau, berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp7 juta.