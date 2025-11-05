JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini ADARA Attire, Butik Gaun di Surabaya Hadirkan Gaya Elegan dengan Harga Terjangkau

ADARA Attire, Butik Gaun di Surabaya Hadirkan Gaya Elegan dengan Harga Terjangkau

Rabu, 05 November 2025 – 21:30 WIB
ADARA Attire, Butik Gaun di Surabaya Hadirkan Gaya Elegan dengan Harga Terjangkau - JPNN.com Jatim
Gaun ADARA Attire yang digunakan untuk pernikahan. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebagai salah satu butik busana pesta dan pengantin terlengkap di Kota Surabaya, ADARA Attire hadir memberikan solusi terbaik bagi pelanggan yang ingin tampil memukau di momen istimewa.

Berlokasi di Jalan Dukuh Kupang Barat II No 26 Surabaya, butik ini menawarkan layanan penyewaan gaun premium untuk berbagai acara-mulai dari pesta, wisuda, hingga pernikahan adat maupun modern.

Owner ADARA Attire Amilatun Nasibah mengatakan butik ini berdiri sejak tahun 2020 dengan tujuan menjawab kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda, akan busana elegan yang stylish, nyaman, dan tetap terjangkau.

Baca Juga:

“ADARA Attire hadir bukan hanya menawarkan koleksi busana terlengkap, tetapi juga memberikan layanan custom design bagi pelanggan yang ingin tampil berbeda. Layanan ini kami sebut Sewa Perdana,” ujar Amil, Rabu (5/11).

Untuk koleksi custom, ADARA Attire bekerja sama dengan sejumlah desainer ternama, seperti Asky Febrianti, Anji Asmara, hingga Faith of Bride. Kolaborasi ini memastikan setiap busana tampil eksklusif dan berkualitas tinggi.

Menurut Amil, koleksi paling diminati pelanggan adalah busana pengantin dan gaun wisuda. Untuk busana pengantin, ADARA Attire banyak menyediakan kebaya dan gaun adat Indonesia, namun juga memiliki pilihan modern dengan sentuhan gaya barat.

Baca Juga:

“Mayoritas pelanggan kami di Surabaya masih menyukai konsep tradisional, terutama kebaya, tapi kami juga menyediakan gaun modern yang elegan untuk pelanggan yang ingin tampil berbeda,” jelasnya.

ADARA Attire dikenal karena koleksinya yang beragam, baik dari sisi warna, model, maupun ukuran, sehingga bisa menyesuaikan berbagai kebutuhan dan karakter pelanggan. Meski menampilkan koleksi mewah, harga sewa yang ditawarkan tetap terjangkau, berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp7 juta.

ADARA Attire menghadirkan gaun yang lengkap dengan harga terjangkau di Surabaya.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   ADARA attire butik gaun surabaya butik terjangkau surabaya butik gaun

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU