Tari Kolosal 1.000 Topeng Resmi Jadi Event Tahunan di Sumenep

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan akan menjadikan Tari Kolosal 1.000 Topeng sebagai agenda tahunan mulai tahun depan.

Pagelaran budaya yang digelar untuk memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Sumenep ke-756 itu mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat dan wisatawan. Karena itu, acara tersebut resmi masuk dalam 110 Kalender Event Wisata Sumenep 2026.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan Tari 1.000 Topeng bukan sekadar tontonan budaya, melainkan bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur dan jati diri masyarakat Sumenep.

“Kami ingin budaya menjadi nafas pembangunan daerah. Tari 1.000 Topeng bukan sekadar hiburan, tetapi wujud pelestarian nilai-nilai luhur yang menjadi identitas Sumenep,” ujar Fauzi, Selasa (4/11).

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan acara tersebut menjadi bukti kuat bahwa masyarakat Sumenep memiliki semangat tinggi dalam melestarikan seni tradisional. Antusiasme ribuan warga yang memadati area pusat kota menjadi alasan Pemkab menjadikannya agenda tahunan.

“Respons masyarakat sangat positif. Karena itu, tahun depan Tari 1.000 Topeng akan kami jadikan event tahunan, sejajar dengan Festival Musik Tong-Tong yang sudah dikenal secara nasional,” jelasnya.

Fauzi menyatakan Pemkab Sumenep berkomitmen memperkuat sektor pariwisata berbasis budaya. Dengan memasukkan Tari 1.000 Topeng ke kalender event wisata 2026, pemerintah berharap bisa menarik lebih banyak wisatawan serta memberi ruang bagi pelaku seni dan ekonomi kreatif lokal.

“Kami ingin budaya Sumenep tidak hanya lestari, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tuturnya.