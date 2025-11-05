Bupati Lumajang & Polisi Gerebek Penimbun BBM, Truk Berisi 1.000 Liter Solar Disita

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Bupati Lumajang Indah Amperawati melakukan aksi cepat dengan menangkap tangan pelaku dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayahnya.

Penangkapan dilakukan bersama anggota Polres Lumajang, setelah Bupati Indah mencurigai sebuah truk tanpa pelat belakang yang baru saja keluar dari SPBU Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, Senin (3/11) malam.

“Saya meminta bantuan anggota polisi untuk mengecek truk yang mencurigakan setelah keluar dari SPBU karena di belakang truk tidak ada nomor polisi dan gerak-gerik sopir mencurigakan," kata Indah, Selasa (4/11).

Indah mengaku saat itu hendak menuju acara di Kecamatan Tempeh, namun curiga melihat truk bernomor polisi N 9407 UN yang baru mengisi solar di SPBU.

"Truk itu sempat berhenti di tengah jalan dan kemungkinan akan mengisi BBM jenis solar di SPBU berikutnya. Namun, saat truk itu berhenti, anggota polisi yang saya hubungi segera datang dan memeriksa truk tersebut," tuturnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan, truk itu telah dimodifikasi khusus untuk menampung sekitar 1.000 liter solar subsidi menggunakan tandon tersembunyi yang ditutup terpal agar tidak terlihat petugas maupun warga sekitar.

"Petugas juga menemukan sejumlah uang tunai yang digunakan untuk transaksi. Sopir dan kendaraan truk langsung sebagai barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Lumajang untuk pemeriksaan lanjutan," katanya.

Sementara itu, Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) tersebut. Pelaku berinisial UP, warga Kelurahan Jogoyudan, berperan sebagai sopir sekaligus pengangkut solar ilegal.