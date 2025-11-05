Cuaca Malang Hari Ini, Pagi & Sore Gerimis-Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (5/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan hujan ringan atau gerimis.

Siangnya Sukun gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya berawan di seluruh kawasan.

malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Karangploso dan Singosari. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Bantur, Dampit, Donomulyo, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, dan Tirtoyudo. Kawasan lainnya berawan dan berangin.