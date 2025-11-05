Cuaca Jawa Timur 5 November 2025, Pagi-Malam Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (5/11).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Mojokerto, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya berawan dan hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya Jember gerimis. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya Trenggalek gerimis. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-21 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)