SALSA Cosmetic Tarik Produk Bermasalah, Pastikan Produksi Baru Sesuai Standar BPOM

jatim.jpnn.com, SURABAYA - SALSA Cosmetic memberikan penjelasan terkait penarikan salah satu batch produk yang telah beredar di pasaran.

Langkah itu dilakukan setelah perusahaan menemukan pelanggaran serius dari salah satu pabrik mitra produksi di China.

Direktur PT Alfa Viktori Familia, produsen SALSA Cosmetic Alvito Verick Fransen menjelaskan pihaknya menemukan ketidaksesuaian bahan pada batch tertentu produk SALSA Rhapsody Pro Palette.

“Kami menemukan salah satu pabrik mitra produksi kami di China telah melakukan pelanggaran serius terhadap spesifikasi bahan yang telah disepakati dan diverifikasi sebelumnya oleh tim SALSA,” ujar Alvito tertulis, Selasa (4/11).

Menurutnya, sebelum proses produksi massal dilakukan, seluruh sampel dari pihak pabrik telah melalui pengujian internal dan laboratorium independen, serta dinyatakan bebas bahan berbahaya.

Namun, setelah produksi berjalan, ditemukan satu batch produk yang mengandung bahan tidak sesuai dengan formula dan izin yang disetujui.

Batch produk yang ditarik adalah SALSA Rhapsody Amber Pro Palette (exp. Juni 2025 & Agustus 2025) dan SALSA Rhapsody Classic Pro Palette (exp. Juni 2025 & Oktober 2025)

“Kami memiliki dokumentasi dan bukti lengkap atas insiden ini dan sedang menempuh langkah hukum terhadap pihak pabrik yang terlibat,” kata Alvito.