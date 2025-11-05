KAI Daop 8 Surabaya Tambah Jadwal Kereta Sepanjang November

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya menambah sejumlah perjalanan kereta api (KA) selama bulan November 2025.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang menjelang akhir tahun sekaligus memberikan pilihan waktu perjalanan yang lebih fleksibel bagi masyarakat.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan peningkatan jumlah perjalanan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menyediakan layanan transportasi yang andal, aman, dan tepat waktu.

“Kami melihat animo masyarakat terhadap perjalanan kereta terus meningkat, terutama di akhir pekan dan menjelang libur panjang. Dengan tambahan perjalanan ini, kami ingin memberikan akses dan kenyamanan lebih bagi pelanggan,” ujar Luqman, Selasa (4/11).

Selama periode 1–30 November 2025, KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan enam kereta tambahan dengan berbagai rute populer, antara lain:

1. KA 29F Argo Anjasmoro relasi Surabaya Pasarturi—Gambir

2. KA 233F Sancaka Utara relasi Surabaya Pasarturi—Cilacap

3. KA 65F Arjuno Ekspres relasi Surabaya Gubeng—Malang