Terungkap, Ini Identitas Mayat Perempuan di Hutan Lamongan yang Hangus Terbakar

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Polisi telah mengantongi identitas mayat perempuan yang ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di kawasan hutan RPH Perhutani Tanjung Wetan, Dusun Kalongan, Desa Lawak, Kecamatan Ngimbag, Kabupaten Lamongan, Senin (3/11) malam.

Korban bernama Mutmainah (74), warga Dusun Medeleg, Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.

Kapolsek Tembelang AKP Fadilah mengatakan perisitiwa ini berkaitan dengan dugaan perampokan.

Dia menjelaskan kasus ini bermula dari laporan keluarga korban Senin (3/11). Anak korban menyadari ibunya tidak berada di rumah, dan mobil Toyota Kijang Innova Reborn milik korban juga raib dari garasi.

“Sekitar pukul 07.30 WIB, pelapor mendapat kabar dari pamannya bahwa ibunya tidak ada di rumah. Saat dicek, mobil juga tidak ada, dan ditemukan sarung bantal dengan bercak darah di kamar,” kata Fadilah, Selasa (4/11).

Melihat hal itu, keluarga lantas mencari korban secara mandiri. Namun, tidak membuahkan hasil hingga akhirnya melapor ke Polsek Tembelang.

Laporan diterima dan ditindaklanjuti dengan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi. Berdasarkan temuan awal, kuat dugaan korban mengalami kekerasan dalam peristiwa perampokan.

Sementara itu, mayat perempuan tanpa identitas ditemukan Senin malam di kawasan hutan petak RPH Perhutani Tanjung Wetan, Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan.