JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Bangun Generasi Emas, Surabaya Andalkan Sinergi & Penguatan Karakter di PAUD

Bangun Generasi Emas, Surabaya Andalkan Sinergi & Penguatan Karakter di PAUD

Selasa, 04 November 2025 – 20:42 WIB
Bangun Generasi Emas, Surabaya Andalkan Sinergi & Penguatan Karakter di PAUD - JPNN.com Jatim
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan komitmennya membangun fondasi generasi emas 2045 lewat penguatan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkarakter dan inklusif. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan komitmennya membangun fondasi generasi emas 2045 lewat penguatan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkarakter dan inklusif.

Langkah ini menjadi fokus utama di tengah proses verifikasi Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional oleh Kementerian Pendidikan, Selasa (4/11).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan capaian Surabaya di bidang PAUD bukan sekadar mengejar penghargaan. Pemerintahannya berorientasi pada hasil nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Baca Juga:

“Yang penting bukan penghargaan, tapi bagaimana setiap program PAUD memberi output dan outcome yang terasa di masyarakat,” kata Eri.

Pemkot Surabaya menempatkan PAUD sebagai pondasi pembangunan manusia. Dari total anggaran pendidikan Rp2,1 triliun, sekitar lima persen dialokasikan khusus untuk PAUD.

Namun, Eri menekankan keberhasilan tidak semata bergantung pada APBD, melainkan kolaborasi warga dan dunia usaha.

Baca Juga:

“Gotong royong jadi kunci. Banyak anak kurang mampu bisa sekolah PAUD berkat dukungan warga dan CSR tanpa harus menunggu dana pemerintah,” ujarnya.

Ketua Bunda PAUD Kota Surabaya Rini Indriyani menambahkan Surabaya berupaya menjadikan diri sebagai barometer PAUD berkualitas nasional.

Songsong Indonesia Emas 2045 dimulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berakarakter dan inklusif
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Kota Surabaya Bunda PAUD Surabaya PAUD Surabaya generasi emas PAUD

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU