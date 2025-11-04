BSKAP Kemendikdasmen Tinjau Pelaksanaan TKA di Surabaya, Pastikan Berjalan Lancar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepala Pusat Standar Kebijakan Pendidikan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen RI Irsyad Zamjani meninjau pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) di dua sekolah di Kota Surabaya, yakni SMA Trimurti Surabaya dan SMKN 5 Surabaya, Selasa (4/11).

Dalam kunjungan itu, Irsyad didampingi Kasubbag TU Pusat Standar Kebijakan Pendidikan, Andry, Koordinator Teknis TKA Jawa Timur Farida, serta perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya–Sidoarjo dan kepala sekolah dari kedua satuan pendidikan.

Pelaksanaan TKA di kedua sekolah berjalan lancar dan tertib dengan moda semi online.

Di SMA Trimurti Surabaya, ujian diikuti 111 siswa, terdiri atas 57 siswa Gelombang 1 dan 54 siswa Gelombang 2, masing-masing dibagi dalam tiga sesi.

Sementara itu, di SMKN 5 Surabaya, jumlah peserta mencapai 722 siswa, yakni 480 siswa Gelombang 1 dan 242 siswa Gelombang 2, juga dengan pembagian tiga sesi per gelombang.

Kegiatan TKA ini merupakan bagian dari pelaksanaan serentak di wilayah Jawa Timur yang berlangsung pada 3–6 November dan 8–9 November 2025.

Irsyad menyampaikan apresiasi terhadap kesiapan sekolah dan kerja sama seluruh pihak yang memastikan kegiatan TKA berjalan tanpa hambatan.

“Saya melihat langsung pelaksanaan TKA di SMA dan SMK berjalan lancar. Sekolah sudah mempersiapkan dengan baik infrastruktur dan berkoordinasi dengan lintas lembaga seperti PLN agar tidak ada gangguan listrik. Siswa pun sudah dipersiapkan melalui pelatihan yang diselenggarakan sekolah,” ujar Irsyad.