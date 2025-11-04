Belajar ke Tiongkok, HKI Siap Wujudkan Kembangkan Kawasan Industri Hijau di Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengikuti program China–Indonesia Industrial Park Green Development di Beijing dan Tianjin pada 26–30 Oktober 2025.

Program ini mempertemukan pengambil kebijakan, pengelola kawasan industri, dan lembaga riset dari kedua negara untuk memperkuat kolaborasi menuju industrialisasi hijau dan rendah karbon.

Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Global Environmental Institute (GEI) dengan dukungan Energy Foundation China serta Chinese Academy of Sciences (CAS).

Wakil Ketua Umum HKI Bidang Hubungan Antar Lembaga, Didik Prasetiyono, mewakili organisasi dalam kunjungan tersebut. Ia mengikuti serangkaian kegiatan di Research Center for Eco-Environmental Sciences (RCEES) Chinese Academy of Sciences, Beijing.

Para peneliti dan pelaku industri berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan energi, air, dan limbah berbasis riset dan teknolog.

“Berbagai inovasi ditampilkan, mulai dari penerapan microgrid untuk energi hijau, sistem manajemen karbon berbasis IoT, hingga konsep zero-waste industrial park. Tiongkok mampu memadukan kebijakan, riset ilmiah, dan teknologi lingkungan secara terpadu,” ujar Didik, Selasa (4/11).

Didik juga berkesempatan mengunjungi China Center for Information Industry Development (CCID), lembaga di bawah Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok (MIIT).

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta menjadi kunci sukses industrialisasi berbasis pengetahuan di Negeri Tirai Bambu.