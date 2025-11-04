Wanita Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Terbakar di Hutan Perhutani Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Warga Kecamatan Ngimbag, Lamongan digegerkan dengan temuan mayat perempuan dalam kondisi hangus terbakar di kawasan hutan RPH Perhutani Tanjung Wetan, Dusun Kalongan, Desa Lawak, Senin (3/11) malam.

Temuan mayat tanpa identitas itu langsung dilaporkan ke Polres Jombang. Aparat langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Tim gabungan telah melakukan olah TKP di wilayah Perhutani Ngimbang,” kata Kasi Humas Polres Lamongan Ipda Hamzaid, Selasa (4/10).

Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Jombang untuk proses identifikasi dan pemeriksaan medis lanjutan (visum et repertum).

Hamzaid mengatakan dugaan awal, korban ada keterkaitannya dengan kasus pencurian disertai kekerasan yang tengah ditangani oleh Satreskrim Polres Jombang dan Unit Reskrim Polsek Tembelang.

Pihak kepolisian masih mendalami motif dan identitas korban, serta menelusuri kemungkinan keterlibatan pelaku dalam tindak kejahatan lain.

“Dugaan sementara, korban memiliki hubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang sedang dikembangkan,” ujarnya. (mcr23/jpnn)