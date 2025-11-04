JPNN.com

Legion Go 2 Resmi Hadir di Indonesia, Bawa Performa Setara PC dalam Genggaman

Selasa, 04 November 2025 – 19:07 WIB
Legion Go 2 Resmi Hadir di Indonesia, Bawa Performa Setara PC dalam Genggaman
Lenovo resmi meluncurkan Legion Go 2 di Indonesia. Ditenagai prosesor AMD Ryzen Z2 Extreme dan layar OLED 8,8 inci, perangkat ini tawarkan pengalaman gaming imersif untuk gamer mobile. Foto: Dok. Lenovo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lenovo Indonesia resmi meluncurkan Legion Go 2 (8.8”), perangkat gaming portabel terbaru yang menawarkan pengalaman bermain imersif bagi gamer dengan mobilitas tinggi.

Perangkat ini hadir dengan prosesor AMD Ryzen™ Z2 Extreme, sistem pendingin Legion Coldfront, layar PureSight OLED 8,8 inci, dan detachable Legion TrueStrike Controller. Kombinasi tersebut menghadirkan performa dan visual kelas premium dalam genggaman.

Kinerja Setara PC untuk Gamer Mobile

Consumer Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan mengatakan, Legion Go 2 dirancang untuk menjawab kebutuhan gamer modern yang ingin menikmati performa setara PC di mana pun mereka berada.

“Dengan performa tinggi dan ekosistem Legion yang makin lengkap, perangkat ini memberikan kebebasan dan fleksibilitas bagi gamer untuk bermain maksimal di mana pun mereka berada,” ujar Santi dalam keterangan resmi, Senin (3/11).

Legion Go 2 membawa peningkatan signifikan dari generasi sebelumnya. Perangkat ini dibekali prosesor AMD Ryzen™ Z2 Extreme berbasis arsitektur Zen 5 (8 core/16 thread), RAM hingga 32GB LPDDR5X, dan penyimpanan PCIe SSD 1TB.

Untuk menjaga suhu tetap stabil, Lenovo menyematkan sistem pendingin Legion Coldfront, sehingga perangkat tetap nyaman digunakan dalam sesi bermain panjang.

Baterai Tahan Lama dan Pengisian Super Cepat

Lenovo resmi meluncurkan Legion Go 2 di Indonesia. Ditenagai prosesor AMD Ryzen Z2 Extreme.
