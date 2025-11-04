Pelajar di Madiun Tewas Setelah Tabrak Truk, Diduga Kurang Konsentrasi

jatim.jpnn.com, MADIUN - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Basuki Rahmad, depan Taman Kota Madiun, Selasa (4/11).

Seorang pelajar berinisial AEM (15) warga Desa Mojomanis, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi meninggal dunia di lokasi kejadian setelah menabrak truk yang melaju di depannya.

Kasat Lantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono menjelaskan korban yang mengendarai motor matic AE 5239 QK melaju dari arah utara ke selatan.

Saat melaju di lokasi, motor korban menabrak bagian belakang truk dump Mitsubishi AE 9017 UP yang dikemudikan Tri Santoso (45), warga Ponorogo.

“Dugaan sementara korban kurang konsentrasi saat berkendara hingga menabrak truk yang berjalan di depannya,” ujar Nanang.

Akibat benturan keras, korban meninggal dunia di tempat. Kedua kendaraan mengalami kerusakan parah dan telah diamankan sebagai barang bukti.

“Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut,” jelasnya. (mcr23/jpnn)