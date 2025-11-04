Kecelakaan Maut di Tol Solo-Ngawi, Sopir Truk Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Empat kendaraan terlibat kecelakaan di Tol Solo–Ngawi Km 564+600 A, masuk Desa Pelang Lor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Selasa (4/11) sekitar pukul 04.45 WIB.

Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menjelaskan kecelakaan itu bermula saat truk boks bernomor polisi K 8553 WK dikemudikan Siswanto (52) warga Kabupaten Jepara, Jawa Tengah melaju di jalur lambat, tetapi tidak memperhatikan kecepatan kendaraan di depannya.

Akibatnya, kendaraan tersebut menabrak bagian belakang truk bak terbuka bernomor polisi P 8730 VO dikemudikan Dimas Tegar Yulianto (24) asal Kabupaten Banyuwangi yang berada tepat di depannya, hingga terguling di pembatas tol.

“Tabrakan itu membuat ban cadangan truk bak terbuka terpental ke lajur cepat, kemudian menghantam bagian depan mobil Toyota Calya bernomor polisi R 1421 N berisi 6 penumpang, yang melaju searah,” kata Dimas.

“Setelah itu kembali memantul ke belakang dan mengenai satu mobil lain yang identitasnya belum diketahui, karena langsung meninggalkan lokasi usai kejadian,” imbuh dia.

Akibat kejadian itu, satu orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi, yakni sopir truk boks. Dia mengalami luka berat, sedangkan sopir truk bak terbuka mengalami luka-luka ringan.

"Petugas datang ke lokasi mengevakuasi seluruh korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soeroto, dan Rumah Sakit (RS) Widodo untuk menjalani perawatan,” jelasnya.

Kedua kendaraan berupa truk dan mobil Calya yang terlibat kecelakaan, telah diamankan guna penyelidikan lebih lanjut.