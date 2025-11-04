Eri Klaim Tuntaskan Masalah Banjir yang Melanda Dukuh Kupang Selama 50 Tahun

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya sedang mengebut proses pengerjaan proyek-proyek drainase atau saluran air di beberapa wilayah di Kota Pahlawan

Proyek ini dikerjakan sebagai upaya pemerintah menangani banjir saat hujan tiba. Saat ini, pengerjaan telah berjalan 70 persen.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan proyek-proyek drainase ini adalah jawaban untuk mengatasi masalah banjir di beberapa kawasan ketika hujan deras melanda.

Salah satu contoh, kawasan Pakal Kupang. Selama 30 tahun setiap hujan melanda, selalu banjir. Kini, sudah mulai bebas banjir.

“Saya kasih contoh di Pakal puluhan tahun banjir, 30 tahun bisa selesai. Yang namanya Dukuh Kupang itu 50 tahun, hari ini bisa selesai, tidak banjir,” kata Eri, Selasa (4/11).

Satu persatu kawasan, kata Eri akan ditata. Tahun depan yang menjadi fokus adalah daerah Sukomanunggal.

Dia berharap warga dapat bekerja sama dengan Pemkot Surabaya untuk mendukung pembangunan saluran air baru.

"Kayak di Kecamatan Sukomanunggal itu (warga) tidak mau dibuatkan saluran, akhirnya banjir. Makanya saya bilang tahun depan (warga) harus mau. Bagaimana camat dan lurah bisa meyakinkan bahwa ketika dibuatkan saluran maka tidak menjadikan banjir," katanya.