Wali Kota Eri Bakal Pidanakan Pelaku Vandalisme Mural di Gubeng Pojok

Selasa, 04 November 2025 – 14:31 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan menindak tegas pelaku vandalisme yang merusak mural di Jalan Gubeng Pojok.

Aksi vandalisme yang dilakukan oleh orang yang tak bertanggung jawab itu terekam CCTV. Dia meminta pemkot untuk memburu pelaku.

"Ini saya minta dari CCTV proses sampai dapat hukumannya, jangan ringan-ringan. Sing abot tenan, ngerusak fasilitas umum . Sing mural iki sakno. Sampai enggak tidur, arek-arek sampai capek. Setelah itu di vandalisme, waduh," kata Eri kepada wartawan di Balai Kota, Selasa (4/11).

Guna memberikan efek jera bagi pelaku, Eri menyatakan akan memberikan sanksi pidana.

"Saya pidanakan. Makanya aku sudah minta untuk masukkan itu karena merusak fasilitas, semua bisa masuk kategori pidana," tegasnya.

Sudah ada beberapa CCTV yang dipasang di area Jalan Gubeng Pojok. Saat ini pelaku sedang dibutu oleh Satpol PP dan Diskominfo Surabaya.

"Nanti teman-teman yang sudah dapat itu (pelaku vandalisme), dicari. Saya bilang sama Satpol PP dan Kominfo, nggoleki sampai ketemu karena ini merusak fasilitas umum. Sing wis dibangun duit negara, soro-soro," jelasnya.

Dia menjelaskan, mural tersebut memiliki folosofi menunjukkan keberahaman Surabaya. Mulai dari wisata, prestasi, hingga toleransi.

Pemkot Surabaya bakal memburu pelaku vandalisme mural-mural yang ada di kawasan Gubeng Pojok.
