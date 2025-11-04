Banjir Rendam Tiga Kecamatan di Jember, 280 KK Terdampak

jatim.jpnn.com, JEMBER - Banjir melanda tiga kecamatan di Kabupaten Jember setelah diguyur hujan deras pada Senin (3/11). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember mencatat banjir terjadi di Kecamatan Sumberbaru, Tanggul, dan Semboro, dengan ketinggian air mencapai 30 sentimeter hingga satu meter.

“Banjir tersebut menerjang sejumlah desa di tiga kecamatan dengan ketinggian 30 centimeter hingga satu meter, dengan total warga terdampak sekitar 280 Kepala Keluarga (KK)," kata Kabid Darlog BPBD Jember Z Wahyudi Hidayat, Senin (3/11).

Menurut Wahyudi, banjir dipicu curah hujan berintensitas tinggi yang menyebabkan meluapnya Sungai Curah Tapen dan beberapa sungai lainnya. Air kemudian meluber ke jalan raya dan permukiman warga.

Dalam penanganan darurat, tim relawan BPBD mengevakuasi seorang lansia yang sakit dari rumahnya yang terendam banjir untuk dibawa ke puskesmas terdekat.

“Tidak ada korban jiwa dalam bencana tersebut,” ujar Wahyudi.

Selain evakuasi, BPBD Jember bersama Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan logistik untuk warga terdampak serta menyiapkan dapur mandiri di sejumlah titik banjir.

"Kondisi terkini banjir di Desa Tanggul Kulon berangsur-angsur surut, kemudian di Kecamatan Semboro masih tergenang banjir di jalan raya dan permukiman warga," katanya.

BPBD Jember terus melakukan pemantauan berkala di wilayah terdampak dan bersiaga menghadapi potensi hujan dengan intensitas tinggi.