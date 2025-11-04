Cuaca Malang Hari ini, Pagi Gerimis, Siang Hingga Malam Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (4/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan hujan ringan atau gerimis.

Siang sampai malam berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Bululawang, Tajinan, dan Turen. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Siang sampai malam berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-29 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 9-22 kilometer per jam.