Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi & Siang Bakal Gerimis, Sore-Malam Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (4/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Asem Rowo, Dukuh Pakis, dan Sukomanunggal. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Asem Rowo, Bulak, Dukuh Pakis, Kenjeran, Krembangan, Pabean Cantian, Semamapir, dan Sukomanunggal. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 10-20 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)