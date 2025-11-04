Cuaca Jawa Timur 4 November 2025, Pagi-Malam Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (4/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah berawan dan berangin.

Malamnya Pamekasan, Sampang, dan Sumenep gerimis. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-23 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)