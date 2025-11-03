Unusa Raih 2 Penghargaan LLDikti VII, Tegaskan Komitmen pada Mutu & Inovasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) meraih dua penghargaan bergengsi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII dalam ajang Anugerah Kampus Unggulan 2025.

Dua penghargaan tersebut diraih Unusa pada kategori Implementasi SPMI Terbaik Klaster Perguruan Tinggi Akreditasi Unggul, serta Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas) Klaster Mandiri.

Penghargaan ini sekaligus mempertegas komitmen Unusa terhadap peningkatan mutu pendidikan, riset, dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.

Rektor Unusa, Prof Triyogi Yuwono menyatakanbcapaian ini bukan semata pengakuan, melainkan hasil dari budaya mutu yang telah mengakar di seluruh elemen kampus.

“SPMI bukan sekadar dokumen administrasi, tapi sudah menjadi napas dalam setiap proses akademik di Unusa. Mutu adalah cara berpikir dan bertindak seluruh civitas akademika kami,” ujarnya, Senin (3/11).

Triyogi menambahkan, penghargaan di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat menjadi bukti keseriusan Unusa dalam menghadirkan riset yang berdampak nyata bagi publik.

“Kami ingin hasil penelitian tidak berhenti di jurnal, tapi benar-benar hadir sebagai solusi konkret untuk masyarakat,” tegasnya.

Capaian tersebut juga sejalan dengan komitmen Unusa terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui penguatan sistem penjaminan mutu internal, serta SDG 9 (Inovasi dan Infrastruktur) dan SDG 17 (Kemitraan untuk Tujuan) melalui kolaborasi riset dan kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi sosial.